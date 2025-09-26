Осужденный за наркотики россиянин подготовил теракт

Суд дал 5 лет колонии красноярцу, готовившему поджог здания госвласти

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Красноярского края Давида Федоренко за приготовление к теракту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые два года осужденный проведет в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима. Наказание он получил путем полного сложения со сроком по первому приговору за незаконный оборот наркотиков.

Из приговора следует, что красноярец в Telegram списался с неизвестным, который предложил ему за денежное вознаграждение поджечь здание государственной власти. Он изготовил бутылки с зажигательной смесью и решил спалить почтовое отделение в Ачинске с целью дестабилизации деятельности органов власти. Однако задуманный им план провалился, так как его задержала ФСБ России.

Ранее сообщалось, что двое браконьеров пытались поджечь здание УФСБ в Магадане.