Силовые структуры
17:46, 25 сентября 2025

Появились подробности о попытке поджога здания ФСБ России

РИА Новости: Двое браконьеров прожгли машину на территории УФСБ в Магадане
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: УФСБ по Магаданской области / РИА Новости

Появились подробности о попытке поджога здания управления ФСБ в Магадане, которое совершили двое браконьеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемые через забор погрануправления распылили химическое вещество, которое прожгло краску одной машины до металла. На другом автомобиле была «звездочка» из заточенных металлических спиц. Они заготовили три емкости с зажигательными смесями для поджога здания ФСБ, но не успели довести начатое до конца, так как были обезврежены.

Мотивом нападения ранее привлекавшихся к ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов стала месть — браконьеры хотели провести акцию устрашения силовиков и совершить теракт у здания Пограничного управления.

После задержания они дали признательные показания. Против них возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

УФСБ по Магаданской области просит проверить адвоката Максима Сикача из Владивостока, который заявил, что его клиента пытали ради признательных показаний.

