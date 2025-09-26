Путешествия
16:25, 26 сентября 2025Путешествия

Пассажир заперся в женском туалете в аэропорту Европы и начал угрожать полицейским

Cronica Balear: Мужчину арестовали в женском туалете аэропорта в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Пассажир самолета спрятался в уборной для женщин и напал на полицейских в аэропорту Европы. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

По данным источника, инцидент произошел 23 сентября в воздушной гавани Пальмы, Испания. Сотрудникам пограничной службы аэродрома поступило сообщение о возбужденном 36-летнем мужчине, который заперся в женском туалете. Прибыв на место происшествия, гвардейцы предположили, что путешественник пьян или находится под воздействием наркотических веществ.

Просьбы покинуть кабинку он проигнорировал и начал угрожать полицейским. При этом сотрудники авиакомпании также подошли к мужчине и сообщили, что его должны снять с рейса из-за невменяемого состояния. После этого дебошир выскочил из укрытия и накинулся на сотрудников правоохранительных органов и других пассажиров с кулаками. Мужчину арестовали.

Ранее пассажиры захотели линчевать сотрудника авиакомпании в аэропорту России и попали на видео. Причиной агрессивного поведения стала задержка рейса.

