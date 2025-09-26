Путешествия
10:33, 26 сентября 2025Путешествия

Пассажиры захотели линчевать сотрудника авиакомпании в аэропорту России и попали на видео

Пассажиры рейса Azur Air в турецкую Анталью устроили бунт в российском аэропорту
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Пассажиры рейса Azur Air в турецкую Анталью устроили бунт в российском аэропорту и попали на видео. Кадры публикует E1.

Уточняется, что рейс из Екатеринбурга дважды переносили, в итоге задержка составила больше суток. По последним данным, туристы должны были наконец-то отправиться на турецкий курорт в 2:45 в ночь на 26 сентября. На кадрах из авиагавани видно, что недовольные путешественники скандируют «Самолет!». Более того, они захотели «линчевать» сотрудника авиакомпании.

«Вызвана транспортная прокуратура и полиция», — рассказала очевидица.

В Azur Air объяснили, что причиной задержки стала замена самолета. Они назвали своим главным приоритетом безопасность. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице и предоставили им прохладительные напитки и горячее питание, добавили в авиакомпании.

