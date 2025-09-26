Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:25, 26 сентября 2025Забота о себе

Перечислены ускоряющие старение продукты

Врач общей практики Арсланова: Сахар, сладости и фастфуд ускоряют старение
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Некоторые продукты ускоряют процесс старения организма, предупредила врач общей практики Айгуль Арсланова. Их она перечислила в беседе с UfaTime.ru.

Чтобы предотвратить быстрое старение, она посоветовала исключить из рациона сахар и сладости, а также содержащий множество вредных добавок фастфуд. Добавки в фастфуде повышают риск ожирения и приводят к воспалениям, что также ускоряет старение, уточнила врач.

Она добавила, что старение ускоряет чрезмерное употребление алкоголя. Оно вызывает обезвоживание и нарушает обмен веществ, что негативно сказывается на коже и внутренних органах. Помимо этого, Арсланова подчеркнула, что преждевременное старение также провоцируют красное мясо и газированные напитки. Врач порекомендовала заменить эти продукты на свежие фрукты и овощи.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

Ранее диетолог Оскар Фернандес призвала отказаться от пончиков. По ее мнению, это самый вредный продукт, так как пончики состоят из рафинированной муки, сахара и большого количества пережаренного масла.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ООН поддержала идею Путина

    Российские бойцы два месяца прятались под танком от непрерывных атак ВСУ. Что они рассказали?

    Артемий Лебедев призвал государство поставить вопрос ребром в одной сфере

    Пассажир самолета ударил комика в живот из-за его лишнего веса и посоветовал ему похудеть

    В Киеве ответили на слова о «потерявшем рассудок» Зеленском

    Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    Москвичей предупредили о перекрытии Садового кольца

    «Динамо» победило «Крылья Советов» в матче РПЛ

    Соседи Пугачевой заявили о визитах Орбакайте в ее замок в деревне Грязь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости