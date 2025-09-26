Песков: Зеленский хочет выглядеть хорошим воякой в глазах европейских политиков

Президент Украины Владимир Зеленский хочет выглядеть «хорошим воякой» в глазах европейских политиков. С таким предположением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев (...) убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал высказывания Зеленского с угрозами в адрес Москвы и подчеркнул, что «кормильцами» Киева по плану должны стать страны Европы. Он также отметил, что заявления Киева свидетельствуют о намерении продолжать конфликт с Россией.

Ранее Песков ответил на призыв Зеленского к Кремлю «искать бомбоубежища». Он подчеркнул, что политик сыплет угрозами «направо и налево», пытаясь утвердиться.