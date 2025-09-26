Певица Лолита поделилась воспоминаниями о Кеосаяне

Певица Лолита Милявская назвала Тиграна Кеосаяна частью своей жизни

Певица Лолита Милявская поделилась теплыми воспоминаниями о телеведущем и режиссере Тигране Кеосаяне. Об этом она рассказала своем Telegram-канале.

Артистка выразила свои соболезнования родным и близким Тиграна, а также отметила, что он был частью ее жизни до 2000-х годов.

«Смешная, яркая творческая жизнь била из нас ключом. Дуэт "Академия" не мог быть без Тиграши. Могла звонить по ночам за советом, ты все слушал. Теперь я давно не пью, а тебя уже нет. Соболезнования всей семье», — написала она.

По словам Лолиты, Кеосаян всегда знал, где в старой коммуналке холодильник, «заходя в него как прописанный жилец». Также она вспомнила о вечерах, проведенных на даче за посиделками.

Ранее стало известно, что артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что кончина Тиграна Кеосаяна стала большим ударом для его семьи, поклонников и коллег по цеху.