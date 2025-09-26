Цискаридзе рассказал о визите в больницу к Кеосаяну

Цискаридзе заявил, что Кеосаян реагировал на слова во время посещения больницы

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что кончина Тиграна Кеосаяна стала большим ударом для его семьи, поклонников и коллег по цеху. Об этом он рассказал в интервью 360.ru.

Цискаридзе отметил, что навещал Кеосаяна, когда тот лежал в больнице.

«Меня поразило, что он реагировал на мои слова. Я с ним очень долго разговаривал, он моргал, приподнимался. Я первый раз в жизни общался с близким человеком, который находится в таком состоянии», — признался Цискаридзе.

Также артист балета рассказал, что после этого ведущий часто снился ему.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Тиграна Кеосаяна.