Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:26, 26 сентября 2025Культура

Цискаридзе рассказал о визите в больницу к Кеосаяну

Цискаридзе заявил, что Кеосаян реагировал на слова во время посещения больницы
Андрей Шеньшаков

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что кончина Тиграна Кеосаяна стала большим ударом для его семьи, поклонников и коллег по цеху. Об этом он рассказал в интервью 360.ru.

Цискаридзе отметил, что навещал Кеосаяна, когда тот лежал в больнице.

«Меня поразило, что он реагировал на мои слова. Я с ним очень долго разговаривал, он моргал, приподнимался. Я первый раз в жизни общался с близким человеком, который находится в таком состоянии», — признался Цискаридзе.

Также артист балета рассказал, что после этого ведущий часто снился ему.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Тиграна Кеосаяна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сценарии провокаций». Кто обрывает подводные кабели на Балтике и почему страны ЕС обвиняют в этом Россию?

    Трамп объявил о приближении соглашения по Газе

    Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева

    Женщина положила останки дочери в морозилку и хранила там 20 лет

    Путин назвал ключевую задачу для России

    Госдолг Украины приблизился к 200 миллиардам долларов

    Черные от копоти бойцы СВО два месяца укрывались под танком, выжили и попали на видео

    Зеленский обсудил залетевшие в Данию дроны с премьером Фредериксен

    Российский врач за одну поездку на СВО прооперировал 101 раненого

    В Молдавии политик зачитала рэп-дисс на Санду и была снята с выборов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости