Владимир Путин выразил соболезнования родным Кеосаяна в связи с его смертью

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в связи с его смертью. Обращение главы государства доступно на сайте Кремля.

Путин обратился к супруге Кеосаяна, главе RT Маргарите Симоньян и его матери Лауре Геворкян. «Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе», — написал президент.

Глава государства назвал режиссера необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого многие искренне любили. Путин добавил, что Кеосаян обогатил культурную жизнь страны своими режиссерскими работами. «Тигран Эдмондович посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным почитателям», — также отмечается в сообщении.

О смерти Кеосаяна сообщила Симоньян. Она рассказала, что телеведущего не стало в ночь с 25 на 26 сентября. Она поблагодарила всех, кто молился за ее супруга, и попросила ей не звонить.