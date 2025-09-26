Интернет и СМИ
17:28, 26 сентября 2025Интернет и СМИ

Путин выразил соболезнования родным Кеосаяна

Владимир Путин выразил соболезнования родным Кеосаяна в связи с его смертью
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в связи с его смертью. Обращение главы государства доступно на сайте Кремля.

Путин обратился к супруге Кеосаяна, главе RT Маргарите Симоньян и его матери Лауре Геворкян. «Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе», — написал президент.

Глава государства назвал режиссера необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого многие искренне любили. Путин добавил, что Кеосаян обогатил культурную жизнь страны своими режиссерскими работами. «Тигран Эдмондович посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным почитателям», — также отмечается в сообщении.

О смерти Кеосаяна сообщила Симоньян. Она рассказала, что телеведущего не стало в ночь с 25 на 26 сентября. Она поблагодарила всех, кто молился за ее супруга, и попросила ей не звонить.

