Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:24, 26 сентября 2025Наука и техника

Похожую на «Герань» российскую «Дельту» заметили в зоне СВО

Российский многофункциональный дрон «Дельта» заметили в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новый российский дрон «Дельта», который используют для разведки и поражения целей, заметили в зоне СВО. На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

Внешне многофункциональный аппарат похож на распространенные беспилотники «Герань-2» и «Гербера». Считается, что «Дельта» предназначена для разведки маршрутов полета дронов-камикадзе, работы систем противовоздушной обороны и поражения целей.

О появлении аппарата новой модели стало известно в июне. Беспилотник с двигателем внутреннего сгорания получил камеру и аналоговую систему радиоуправления. Считается, что дальность дрона составляет около 50 километров. Этот параметр можно увеличить при помощи ретранслятора.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее стало известно, что российские «Герани-2» получили увеличенную осколочно-фугасную боевую часть весом 90 килограммов. При этом дальность полета аппарата уменьшилась до 1200 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сценарии провокаций». Кто обрывает подводные кабели на Балтике и почему страны ЕС обвиняют в этом Россию?

    Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева

    Женщина положила останки дочери в морозилку и хранила там 20 лет

    Путин назвал ключевую задачу для России

    Госдолг Украины приблизился к 200 миллиардам долларов

    Черные от копоти бойцы СВО два месяца укрывались под танком, выжили и попали на видео

    Зеленский обсудил залетевшие в Данию дроны с премьером Фредериксен

    Российский врач за одну поездку на СВО прооперировал 101 раненого

    В Молдавии политик зачитала рэп-дисс на Санду и была снята с выборов

    В России появятся «бомж-туры» для богачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости