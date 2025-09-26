Мир
00:32, 26 сентября 2025

Польша призвала своих граждан покинуть Белоруссию

Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Полякам, которые сейчас находятся в Белоруссии, следует покинуть страну. Тем, кто планировал отправиться в республику, порекомендовали воздержаться от этого. С таким призывом выступило посольство Польши в Минске. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства страны.

«Министерство иностранных дел призывает граждан Польши, остающихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства», — сказано в сообщении.

Там указали, что такая рекомендация связана с обострением ситуации, а также «продолжающейся войной в регионе и неоднократными произвольными арестами граждан Польши». Кроме того, отметили в правительстве, в дальнейшем в случае закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация граждан может оказаться затруднительной или невозможной.

Ранее стало известно, что Польша открыла границу с Белоруссией.

