Посольство России раскритиковало Эстонию из-за надругательства над памятниками СССР

Посольство РФ: Таллин надругался над памятниками СССР в Пылваской волости
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: ТАСС

Решение властей Эстонии перенести все памятники СССР и провести раскопки в братских захоронениях бойцов Красной армии в Пылваской волости республики — это надругательство. Об этом заявила в Telegram пресс-служба посольства России в Эстонии.

«Гробокопатели нацелились на воинские захоронения и возведенные в честь освободителей республики от гитлеровцев монументы в Пылваской волости. Планируют надругаться над всеми расположенными там мемориальными объектами», — говорится в публикации.

В дипучреждении отметили, что направили в МИД Эстонии ноту с обвинением в нарушении международных обязательств по обеспечению уважительного отношения к мемориальным памятникам.

Ранее пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Арт обвинила Москву в том, что российские самолеты якобы вторглись в небо над Эстонией. Она добавила, что НАТО немедленно отреагировало на инцидент, однако не уточнила, как именно.

