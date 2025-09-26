Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:21, 26 сентября 2025Бывший СССР

Представитель Санду предрек нападение Украины на Молдавию при одном условии

Чернев: Украина нападет на Молдавию, если партия Санду проиграет выборы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Украина нападет на Молдавию в случае, если партия Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) проиграет на выборах. Об этом заявил глава территориального бюро канцелярии при правительстве Молдавии в Гагаузии Сергей Чернев, его слова приводит Telegram-канал Gagauzia24.

Он подчеркнул, что после поражения правящей партии на выборах Молдавия превратится в «военный хаб», предназначенный для атаки «в спину» Украины и выхода в Одесскую область. После этого, по словам чиновника, Вооруженные силы Украины будут вынуждены применить военную силу против Молдавии.

«Украинцы ждать не будут, они будет вынуждены применить против нас военную силу. И эти снаряды, эти ракеты (...) будут падать на Бельцы, на Кишинев, на Вулканешты, на Комтрат, на Кагул», — сказал он.

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил, что Украина готовится к войне с Приднестровьем. По его словам, для этого Киеву нужно разрешение Кишинева, которое он может получить в случае победы PAS на выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возросло число насмерть отравившихся суррогатным алкоголем в российском городе

    Стало известно о решившем не атаковать цель в зоне СВО российском военном

    Названа причина массового смертельного отравления алкоголем в российском городе

    В ВСУ призвали «фильтровать» слова Трампа

    Разбегающаяся от выстрела ракетницы толпа в российском городе попала на видео

    Вышедшую замуж за ушедшего на СВО россиянина многодетную мать лишили выплат

    Венгрия объявила «Антифа» террористической организацией

    Сыгравшую Машу Васнецову в «Папиных дочках» актрису заподозрили в помолвке

    Антиндроновый «Серп» представят в Белоруссии

    Пассажиры захотели линчевать сотрудника авиакомпании в аэропорту России и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости