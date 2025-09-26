Чернев: Украина нападет на Молдавию, если партия Санду проиграет выборы

Украина нападет на Молдавию в случае, если партия Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) проиграет на выборах. Об этом заявил глава территориального бюро канцелярии при правительстве Молдавии в Гагаузии Сергей Чернев, его слова приводит Telegram-канал Gagauzia24.

Он подчеркнул, что после поражения правящей партии на выборах Молдавия превратится в «военный хаб», предназначенный для атаки «в спину» Украины и выхода в Одесскую область. После этого, по словам чиновника, Вооруженные силы Украины будут вынуждены применить военную силу против Молдавии.

«Украинцы ждать не будут, они будет вынуждены применить против нас военную силу. И эти снаряды, эти ракеты (...) будут падать на Бельцы, на Кишинев, на Вулканешты, на Комтрат, на Кагул», — сказал он.

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил, что Украина готовится к войне с Приднестровьем. По его словам, для этого Киеву нужно разрешение Кишинева, которое он может получить в случае победы PAS на выборах.