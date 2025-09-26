Президент Румынии Дан: Расширение конфликта на Украине на Европу маловероятно

Расширение конфликта на Украине на Европу, включая соседние страны Европейского союза, маловероятно. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в интервью Digi24.

«Вероятность распространения военного конфликта за пределы Украины крайне мала», — отметил глава государства.

Дан также подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что Россия может «инициировать конфликт с Североатлантическим альянсом».

Ранее лидер правой партии «Австрийская партия свободы», одной из самых влиятельных партий страны, Герберт Кикль призвал изменить подход к отношениям Европы с Россией. Он также призвал свою партию АПС предпринять попытку нормализовать отношения Брюсселя с Москвой.