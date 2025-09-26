Der Standard: Лидер правых Кикль призвал изменить подход к отношениям с Россией

Лидер правой партии «Австрийская партия свободы», одной из самых влиятельных партий страны, Герберт Кикль призвал изменить подход к отношениям Европы с Россией. Об этом сообщает газета Der Standard.

«Сейчас открыто окно возможностей, чтобы попытаться сблизить Европу и Россию. Ранее этого долгое время не хотели американцы. Целью должна стать общая система безопасности вместо новой холодной войны или, не дай бог, третьей мировой. И мы ведь действительно живем с Россией на одном континенте. Россия не растворится в воздухе», — указал лидер партии.

Он также призвал свою партию АПС предпринять попытку нормализовать отношения Брюсселя с Москвой.

Ранее замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что Вена не станет переговорной площадкой урегулирования кризиса на Украине, поскольку австрийская дипломатия находится вне игры. При этом из Вены буквально в ежедневном режиме раздаются «заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине», отметил российский дипломат.