Любинский: Вена находится «вне игры» и не примет переговоры по Украине

Вена не станет переговорной площадкой урегулирования кризиса на Украине, поскольку австрийская дипломатия находится «вне игры». С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в своем первом интервью РИА Новости на новой должности.

При этом из Вены буквально в ежедневном режиме раздаются «заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине»", отметил российский дипломат.

По его словам, в силу абсурдности таких заявлений нет нужды даже на них реагировать, поскольку австрийская дипломатия уже твердо закрепилась в статусе «вне игры».

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига оставил без внимания вопрос журналистов о том, почему до сих пор не прошел новый раунде переговоров. Между тем, российские дипломаты заявили о готовности к диалогу с Киевом, чтобы достичь взаимоприемлемых договоренностей по завершению конфликта.