Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 24 сентября 2025Мир

В МИД оценили стремление Австрии принять переговоры по Украине

Любинский: Вена находится «вне игры» и не примет переговоры по Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Вена не станет переговорной площадкой урегулирования кризиса на Украине, поскольку австрийская дипломатия находится «вне игры». С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в своем первом интервью РИА Новости на новой должности.

При этом из Вены буквально в ежедневном режиме раздаются «заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине»", отметил российский дипломат.

По его словам, в силу абсурдности таких заявлений нет нужды даже на них реагировать, поскольку австрийская дипломатия уже твердо закрепилась в статусе «вне игры».

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига оставил без внимания вопрос журналистов о том, почему до сих пор не прошел новый раунде переговоров. Между тем, российские дипломаты заявили о готовности к диалогу с Киевом, чтобы достичь взаимоприемлемых договоренностей по завершению конфликта.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе назвали связанную с Путиным причину изменения позиции Трампа по Украине

    В Киевской области заявили о готовности к бунту

    Захарова рассказала о встречах Лаврова в первый день в Нью-Йорке

    В ЕС оценили неожиданное заявление Трампа о поддержке Украины

    Названа портящая весь день ошибка после пробуждения

    Российский город впервые появился в популярной игре

    В МИД оценили стремление Австрии принять переговоры по Украине

    ФСБ поразила несколько ДРГ под Дзержинском

    Компанию задержанного энергетического олигарха предложили передать государству

    ВСУ атаковали Севастополь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости