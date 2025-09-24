Глава МИД Украины проигнорировал вопрос о переговорах с Россией

Глава МИД Украины Сибига не стал отвечать на вопрос о новом раунде переговоров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оставил без внимания вопрос журналистов о причинах отсутствия нового раунда переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщает РИА Новости.

В преддверии Совбеза ООН по ситуации на Украине глава министерства проигнорировал вопрос агентства о том, почему до сих пор не состоялся новый раунд переговоров с Москвой.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил переговоры в Стамбуле, прошедшие между Москвой и Киевом. По его словам, благодаря диалогу, посредничество в котором осуществила турецкая сторона, прошел обмен большим числом пленных и тел погибших.

Тем временем в МИД России заявили о готовности к диалогу с Украиной, чтобы достичь взаимоприемлемых договоренностей и завершить конфликт.