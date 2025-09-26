Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 26 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде ответили на заявление Зеленского о признании новых регионов России

Сенатор Джабаров допустил неофициальное признание Зеленским новых регионов РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может неофициально признать новые регионы России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я не помню в мировой истории, чтобы дипломатическим путем территории переходили от одной страны к другой, как мечтает Зеленский. А то, что они могут признать поражение и переход территорий под нашу юрисдикцию, но неофициально, это может быть», — допустил Джабаров.

При этом сенатор отметил, что Россия уже решила вопрос принадлежности территорий юридически.

«Мы решили его, когда провели референдумы на новых территориях, население которых высказалось однозначно за вхождение в состав Российской Федерации», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность признания де-факто новых регионов России. Он добавил, что Украина готова вернуть утраченные территории дипломатическим путем в будущем. Зеленский отверг возможность юридического признания новых российских регионов, при этом допустив фактическое согласие с принадлежностью территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Стоматолог назвал перебором белизну зубов Николая Баскова

    В Британии оценили последствия возможного удара «Тополем»

    Доберман спас хозяина от медведицы и попал в зал славы

    В Совфеде ответили на заявление Зеленского о признании новых регионов России

    Служивший в вермахте экс-президент Литвы попал в больницу

    Огромные очереди на паспортном контроле во Внуково попали на видео

    В Госдуму поступил законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

    Путин исключил проблемы при строительстве ориентированной на новые регионы России АЭС

    Россия расширила санкционный список против Британии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости