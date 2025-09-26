В Совфеде ответили на заявление Зеленского о признании новых регионов России

Сенатор Джабаров допустил неофициальное признание Зеленским новых регионов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский может неофициально признать новые регионы России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я не помню в мировой истории, чтобы дипломатическим путем территории переходили от одной страны к другой, как мечтает Зеленский. А то, что они могут признать поражение и переход территорий под нашу юрисдикцию, но неофициально, это может быть», — допустил Джабаров.

При этом сенатор отметил, что Россия уже решила вопрос принадлежности территорий юридически.

«Мы решили его, когда провели референдумы на новых территориях, население которых высказалось однозначно за вхождение в состав Российской Федерации», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность признания де-факто новых регионов России. Он добавил, что Украина готова вернуть утраченные территории дипломатическим путем в будущем. Зеленский отверг возможность юридического признания новых российских регионов, при этом допустив фактическое согласие с принадлежностью территории.

