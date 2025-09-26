Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:04, 26 сентября 2025Россия

Путин назвал главам российских регионов ключевую задачу

Путин назвал укрепление суверенитета ключевой задачей для глав регионов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в разговоре с вновь избранными главами регионов назвал ключевую задачу. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша общая ключевая задача — укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», — сказал он.

Глава государства добавил, что активная поддержка бойцов специальной военной операции (СВО) и членов их семей также остаются в качестве ключевых. Он также подчеркнул, что рассчитывает на то, что главы регионов продолжат эту работу.

Ранее Владимир Путин раскрыл цели СВО. Он пояснил, что Москва борется не за территории, а за права людей, а также призвал уважать мнение людей, которые в ходе референдумов заявили о желании быть в составе России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева

    Главу Совета судей лишили полномочий после иска Генпрокуратуры

    Над Германией заметили БПЛА

    Новая находка раскрыла тайну происхождения человека

    В городе России появились листовки о вступлении несовершеннолетних в брак с мусульманами

    Российского миллиардера арестовали за аферы с коммуналкой

    Регина Тодоренко родила третьего ребенка в США

    Путин назвал главам российских регионов ключевую задачу

    Лукашенко заявил о желании поговорить с Зеленским

    Трамп пообещал начать месть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости