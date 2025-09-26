Путин назвал главам российских регионов ключевую задачу

Путин назвал укрепление суверенитета ключевой задачей для глав регионов

Президент России Владимир Путин в разговоре с вновь избранными главами регионов назвал ключевую задачу. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша общая ключевая задача — укрепление суверенитета и безопасности государства. И в этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», — сказал он.

Глава государства добавил, что активная поддержка бойцов специальной военной операции (СВО) и членов их семей также остаются в качестве ключевых. Он также подчеркнул, что рассчитывает на то, что главы регионов продолжат эту работу.

Ранее Владимир Путин раскрыл цели СВО. Он пояснил, что Москва борется не за территории, а за права людей, а также призвал уважать мнение людей, которые в ходе референдумов заявили о желании быть в составе России.