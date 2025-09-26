Экономика
13:56, 26 сентября 2025Экономика

Путин пошутил про «Газпром» и АЭС в Белоруссии

Дмитрий Воронин

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин, который в пятницу встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, пошутил, что запуском первой атомной электростанции (АЭС) в этой соседней с РФ республике был создан конкурент для «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что около 40 процентов электроэнергии теперь вырабатывается белорусской АЭС, в то время как до этого «Газпром» «поставлял просто первичный энергоноситель», который в Белоруссии приобретали. «Теперь (Минскпримечание «Ленты.ру») тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле», — сказал российский президент.

На встрече Лукашенко подчеркнул, что строительство еще одной АЭС в стране возможно с расчетом на новые регионы РФ. «Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко уже упоминал Брянскую область и другие российские регионы в числе тех, которые Минск готов обеспечить электричеством. По его словам, саму станцию белорусские специалисты способны построить сами, но изготовлением реактора и турбины попросили заняться Россию.

