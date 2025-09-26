Силовые структуры
11:28, 26 сентября 2025Силовые структуры

Жестокую расправу над российским пенсионером раскрыли спустя 13 лет

В Башкортостане осудили на 16 лет мужчину, убившего пенсионера в 2012 году
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Башкортостане суд приговорил к 16 годам лишения свободы 48-летнего местного жителя, расправившегося с мужчиной 13 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «к» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в феврале 2012 года после тушения пожара в частном доме обнаружили тело со следами насилия. Найти причастного к расправе тогда не удалось. В 2025 году следователи изучили материалы дела повторно, допросили одного из свидетелей. В итоге он признался в совершении преступления.

В феврале 2012 года осужденный проник в дом пенсионера ради кражи. Однако хозяин заметил его. Тогда вор напал на него с ножом и удушил. Затем он открыл конфорки газовой плиты и бросил непотушенную сигарету.

Ранее суд вынес приговор мужчине из Киргизии, расправившемуся с 78-летней писательницей Раисой Кирсановой.

