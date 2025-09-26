Мир
11:19, 26 сентября 2025

Реакцию польских властей на инцидент с дронами связали с некой эмоцией

Политолог Жуковский: Реакция властей Польши на дроны связана с тревожностью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Реакция властей Польши на инцидент с дронами связана с их высоким уровнем тревожности. На это в интервью «Ленте.ру» указал старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Игорь Жуковский.

«Читая курьезные заявления руководства страны, я так и не понял, на чем они настаивают: лично ли Владимир Путин запускал эти дроны по сараям и кукурузным полям или только наблюдал из кремлевского кабинета за "чудовищным актом агрессии"?» — рассуждал он.

По словам политолога, странно, что в Польше могут воспринимать подобные действия реализацией «коварного плана провокации». Кроме того, впоследствии оказалось, что представители польских властей говорили неправду, и теперь версия с российским дроном, повредившим жилой дом на востоке страны, не рассматривается, заметил эксперт.

Ранее Игорь Жуковский описал геополитическое положение Калининградской области. Он назвал регион «непотопляемым авианосцем» России.

