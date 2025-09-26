Силовые структуры
06:52, 26 сентября 2025Силовые структуры

Редактора издания The Insider объявили в розыск

МВД объявило в розыск редактора издания The Insider Олевского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

МВД объявило в розыск редактора издания The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Тимура Олевского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Олевского на портале ведомства.

В июле Олевского обвинили по статье 284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») УК РФ. По данным следствия, мужчина ранее был привлечен к административной ответственности за участие в деятельности запрещенной организации — Олевский принял участие в публикации трех видеозаписей, содержание которых направлено на продвижение антироссийской риторики и формирования негативного мнения о внешней и внутренней политике. Находясь за пределами территории РФ, он продолжает участвовать в деятельности The Insider в качестве шеф-редактора.

