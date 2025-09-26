Регина Тодоренко родила третьего ребенка в США

Super: Телеведущая Регина Тодоренко родила третьего сына в клинике в Майами

Роды известной российской и украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая в сентябре стала матерью в третий раз, проходили в США. Об этом стало известно Super.

Уточняется, что ведущая родила третьего сына в частной клинике в Майами. Источник заявил журналистам, что Тодоренко улетела в Америку, предположительно, на 37-й неделе беременности.

По данным издания, клиника, в которую обратилась телезвезда, предлагает четыре пакета услуг по организации и сопровождению родов. Самый дешевый пакет стоит порядка шесть тысяч долларов (501 тысяча рублей по текущему курсу). «В любом тарифе клиника занимается оформлением документов новорожденного: свидетельства о рождении и американского паспорта», — говорится в материале.

Также утверждается, что в том же медучреждении в 2022 году проходили вторые роды Тодоренко.

О рождении третьего ребенка телеведущая рассказала в четверг, 25 сентября. Тодоренко опубликовала фото, на котором видна рука новорожденного, и заявила, что теперь в их семье пять человек.