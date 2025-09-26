Родители задавили младенца во время сна на отдыхе на популярном острове Европы

Родители задавили двухмесячного младенца во время сна на отдыхе на популярном острове Европы. Об этом пишет газета The Mirror.

Уточняется, что семья приехала на отдых в деревню Каливес на Крите и остановилась в местной гостинице. В один из дней они обнаружили своего ребенка обездвиженным в кровати. Сообщается, что перед этим младенец спал между ними.

Медики и другие экстренные службы приехали на место происшествия слишком поздно. Младенца не удалось спасти.

