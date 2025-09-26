Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:14, 26 сентября 2025Путешествия

Родители задавили младенца во время сна на отдыхе на популярном острове Европы

The Mirror: Родители задавили младенца во время сна на отдыхе на Крите
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: neme_jimenez / Shutterstock / Fotodom

Родители задавили двухмесячного младенца во время сна на отдыхе на популярном острове Европы. Об этом пишет газета The Mirror.

Уточняется, что семья приехала на отдых в деревню Каливес на Крите и остановилась в местной гостинице. В один из дней они обнаружили своего ребенка обездвиженным в кровати. Сообщается, что перед этим младенец спал между ними.

Медики и другие экстренные службы приехали на место происшествия слишком поздно. Младенца не удалось спасти.

Ранее четырехлетний мальчик не смог самостоятельно выбраться из воды во время отдыха на Тенерифе (Испания). Спасатель вытащил его, но мальчик не пришел в сознание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он менял мир и людей вокруг себя». Тигран Кеосаян умер в 59 лет после почти года комы. Что о нем говорят друзья и коллеги?

    Лишившаяся пальцев на обеих руках россиянка смогла вернуть мужа с СВО

    Стали известны подробности пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко

    Уволившийся мэр российского города попал под обвинения

    В российской школе конфликт пятиклассников во время урока закончился госпитализацией

    Жена Джигурды запретила актеру мириться с Волочковой

    Зеленский переложил умную часть разговора с себя на журналиста

    Отец месячного ребенка отправился в США для игры в гольф и не выжил по пути в отель

    Рыбу начали ловить на улицах Китая

    В «Москва-Сити» начали поиски преступников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости