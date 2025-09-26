Экономика
19:32, 26 сентября 2025Экономика

Россиян научили правильно выбрасывать мусор на даче

Садовод Туманов: Не весь мусор на даче можно выбрасывать в контейнер
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Не весь мусор на даче можно выбрасывать в контейнер. Правильно утилизировать садовые отходы научил россиян садовод Андрей Туманов, пишет «Вечерняя Москва».

Органический мусор нельзя выбрасывать в бак или за забор — его лучше утилизировать на участке. «Сжечь ветки можно в печи. Яблоки можно закопать в огороде или теплице — в последней температура выше, поэтому переработаются отходы очень быстро. Садовые культуры утилизируем в огороде, а огородные — в саду», — посоветовал специалист.

Туманов также порекомендовал не оставлять на земле больные листья — их лучше закопать так же, как гнилые яблоки. Так получится избежать заражения других растений, уточнил садовод.

Ранее россиян призвали позаботиться о подготовке дачного участка к холодам, чтобы избежать многомиллионных потерь. Нужно проверить состояние проводки, очистить участок от мусора, а также отремонтировать дымоходы и системы отопления.

    Все новости