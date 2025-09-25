Раскрыты способы избежать миллионных потерь из-за дачи

РОКВУЛ: Правильная подготовка дачи к зиме даст избежать многомиллионных потерь

Правильная подготовка дачи к зиме позволит сохранить участок в безопасности и избежать многомиллионных потерь. Способы это сделать раскрыли эксперты компаний РОКВУЛ, производителя негорючих строительных материалов из каменной ваты, и «Ренессанс Страхование». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным МЧС, за первые три месяца 2025 года в России произошло более 65 тысяч пожаров — ущерб от них превысил 6,8 миллиарда рублей. При этом значительная часть возгораний произошла на загородных участках. Самыми частыми причинами пожаров становятся аварийная работа проводки, неисправные печи и неосторожное обращение с огнем. Этих проблем можно избежать, если вовремя подготовить дом и участок к наступлению холодов.

В первую очередь специалисты советуют проверить состояние электропроводки и щитка — нужно убедиться, что розетки и удлинители не перегреваются. Также стоит очистить дымоход от сажи и внимательно осмотреть печь или камин. Сам участок необходимо очистить от сухих растений и мусора — это нужно, чтобы исключить источник возгорания. Помимо этого, важно отключить от сети бытовые приборы, которые не будут использоваться во время холодов.

Больше времени потребует капитальный ремонт печей или системы отопления. Особое внимание нужно уделить пожарной безопасности вокруг печей и каминов, в том числе поменять отслужившую теплоизоляцию.

«Правильно "законсервированная" дача спокойно переживает зиму — материалы не отсыревают и не теряют форму, а весной владельцы не сталкиваются с дополнительными расходами. Каменная вата в качестве материала для утепления служит десятилетиями, не выделяет токсичных продуктов горения и обеспечивает здоровый микроклимат внутри дома», — пояснил руководитель отдела развития продукта, управления качеством и технической поддержки в РОКВУЛ Григорий Громаков.

Ранее российских дачников призвали не торопиться с укрыванием растений на зиму. Сделать это стоит, когда на улице установится мороз около минус 5-7 градусов. В противном случае посадки могут сгнить под укрытием.