Россиян призвали не торопиться с одним действием на даче

Депутат Чаплин: Не стоит укрывать растения на даче до наступления холодов

Не стоит укрывать растения на даче до наступления холодов. Не спешить с этим действием призвал россиян депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет Life.ru.

Если укрыть посадки на зиму слишком рано (когда еще возможны потепления и дожди), то под навесом будет очень тепло и влажно — это станет идеальной средой для развития грибковых заболеваний. «Растение, не ушедшее полностью в состояние покоя, продолжает дышать, и в таких условиях его ткани просто сгнивают», — пояснил Чаплин.

Парламентарий посоветовал укрывать растения, когда на улице установится стабильный мороз и земля слегка промерзнет — температура воздуха должна достигать примерно минус 5-7 градусов. При этом важно позаботиться о корнях и утеплить их мульчей или компостом, заключил депутат.

Ранее Чаплин посоветовал дачникам осенью высадить плодовые деревья и кустарники, а также утеплить многолетники.