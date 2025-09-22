Экономика
19:57, 22 сентября 2025Экономика

Россиян призвали не торопиться с одним действием на даче

Депутат Чаплин: Не стоит укрывать растения на даче до наступления холодов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Не стоит укрывать растения на даче до наступления холодов. Не спешить с этим действием призвал россиян депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет Life.ru.

Если укрыть посадки на зиму слишком рано (когда еще возможны потепления и дожди), то под навесом будет очень тепло и влажно — это станет идеальной средой для развития грибковых заболеваний. «Растение, не ушедшее полностью в состояние покоя, продолжает дышать, и в таких условиях его ткани просто сгнивают», — пояснил Чаплин.

Парламентарий посоветовал укрывать растения, когда на улице установится стабильный мороз и земля слегка промерзнет — температура воздуха должна достигать примерно минус 5-7 градусов. При этом важно позаботиться о корнях и утеплить их мульчей или компостом, заключил депутат.

Ранее Чаплин посоветовал дачникам осенью высадить плодовые деревья и кустарники, а также утеплить многолетники.

