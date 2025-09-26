Экономика
19:17, 26 сентября 2025

Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества с ремонтом

Адвокат Сарбаев: Мастера-мошенники специально некачественно выполняют работу
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Мастера-мошенники специально некачественно выполняют работу и стремятся сделать ремонт вечным. О популярной схеме злоумышленников в сфере починки техники предупредил россиян адвокат Григорий Сарбаев, пишет NEWS.ru.

«По этой причине они предпочитают устанавливать на сломанные приборы некачественные детали, что сложно проконтролировать. В итоге техника вновь вскоре сломается, и вы снова вызовете этого "специалиста"», — рассказал эксперт.

При поломке того или иного прибора Сарбаев посоветовал хорошо подумать, что будет выгоднее — нанять ремонтника или купить новую технику.

Ранее россиянам назвали признаки плохого ремонтника. Так, недобросовестные мастера могут отказываться предоставить какие-либо документы, составить смету, договор, а также предоставить гарантии.

