Россиян предупредили об опасности сдерживания чихания

Офтальмолог Аль-Терк: Задержка чихания может привести к кровоизлиянию в глаз

Задержка чихания может привести к проблемам со здоровьем, предупредила врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк. Об опасности чихания она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, чихание — это не просто рефлекс, а важный защитный механизм. В момент чихания давление в дыхательных путях и носоглотке резко возрастает, а организм готов выпустить поток воздуха с высокой скоростью, объяснила врач. «Но если зажать нос и рот, этот поток запирается внутри. Давление перенаправляется на соседние структуры — уши, глаза, мелкие сосуды слизистой», — отметила Аль-Терк.

Это грозит повреждением барабанной перепонки, забросом инфекции в среднее ухо, головной болью и заложенностью в ушах, разрывом мелких сосудов, а также субконъюнктивальным кровоизлиянием, когда на белке глаза появляется ярко-красное пятно. Такие кровоизлияния чаще всего не угрожают зрению, но выглядят пугающе и могут сопровождаться неприятными ощущениями. Иногда чрезмерное давление может стать причиной кровоизлияний в сетчатку, что уже требует серьезного наблюдения и лечения, уточнила Аль-Терк.

Офтальмолог подчеркнула, что чихание — это способ организма защититься от пыли, аллергенов и микробов, а подавляя его, человек мешает естественному процессу и рискует собственным здоровьем. Если ситуация требует сдержанности, лучше прикрыть рот и нос платком или локтем, но позволить воздуху выйти, заключила врач.

Ранее Аль-Терк заявила, что мозг может заблокировать способность плакать. Такое может произойти после длительного и сильного стресса или на фоне депрессии.