05:18, 26 сентября 2025Россия

Россиянам рассказали о праве получить дополнительную отметку в паспорт

Депутат Дрожжина заявила о праве получить отметку о группе крови в паспорт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина заявила, что каждый гражданин России может бесплатно проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе. Ее слова приводит РИА Новости.

Депутат уточнила, что подобную отметку россияне могут получить на станциях переливания крови или в поликлинике, к которой прикреплены. Услуга оказывается в рамках ОМС и не требует дополнительных расходов.

«Перед посещением медучреждения лучше связаться и уточнить возможное время и дату оказания услуги, также такая информация доступна по горячей линии службы крови России», — рассказала она.

Ранее россиянам рассказали о последствиях редактирования фото для паспорта. Изменение снимка для улучшения внешнего вида грозит отказом в получении документа, подчеркнули в МВД.

