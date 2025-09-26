Силовые структуры
Россиянин признался полицейским в желании съесть полторы тонны арбузов

В Бурятии задержали россиянина, укравшего полторы тонны арбузов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

В Бурятии полицейские раскрыли кражу полутора тонн арбузов. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, торговец фруктами из села Ильинка рассказал, что ночью неизвестные похитили арбузы из его фуры. Розыск привел сыщиков к 20-летнему местному жителю. Похищенное он спрятал дома и, по его словам, собирался съесть самостоятельно. Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей.

Молодой человек рассказал полицейским, что заметил фуру, подъехал на своем легковом автомобиле и забил его похищенными арбузами. Злоумышленника задержали.

Ранее специалисты призвали отказаться от покупки заранее нарезанных арбузов и дынь.

