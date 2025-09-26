Российская тревел-блогерша описала Грозный словами «другая вселенная»

Российская тревел-блогерша побывала в городе Грозный и описала его словами «другая вселенная». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Летаем сами» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что столица Чеченской республики напомнила ей Катар из-за похожей архитектуры. Девушка напомнила, что Чечня по статистике за 2024 год является самым безопасным регионом России. Она убедилась в этом сама, обнаружив в центре города киоск с сувенирами, в котором нет продавца. «Креативное решение — работа себя работает, и никто этот киоск не разгромил», — подчеркнула россиянка.

Посетив Джума-мечеть, туристка сравнила ее красоту с мечетью в Стамбуле, Турция. Также путешественницу впечатлили новые жилые здания, строящиеся в Грозном. «Это не обычные "коробки", которые сейчас строят во многих городах. Архитектура, действительно, красивая», — добавила блогерша.

Ранее жительница России описала Республику Дагестан словами «разрыв шаблонов». Во время поездки в Махачкалу туристка узнала, что местные жители утверждают, будто ходить по улицам «совершенно безопасно» даже ночью.