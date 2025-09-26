Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 26 сентября 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша описала Грозный словами «другая вселенная»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская тревел-блогерша побывала в городе Грозный и описала его словами «другая вселенная». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Летаем сами» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что столица Чеченской республики напомнила ей Катар из-за похожей архитектуры. Девушка напомнила, что Чечня по статистике за 2024 год является самым безопасным регионом России. Она убедилась в этом сама, обнаружив в центре города киоск с сувенирами, в котором нет продавца. «Креативное решение — работа себя работает, и никто этот киоск не разгромил», — подчеркнула россиянка.

Материалы по теме:
Куда поехать в бархатный сезон 2025 года в России? Лучшие направления для отдыха на море и не только
Куда поехать в бархатный сезон 2025 года в России?Лучшие направления для отдыха на море и не только
19 августа 2025
«В Чечне мне ко лбу приставили пистолет» Россияне рискуют жизнью ради дешевого отдыха. Как они путешествуют автостопом?
«В Чечне мне ко лбу приставили пистолет»Россияне рискуют жизнью ради дешевого отдыха. Как они путешествуют автостопом?
16 ноября 2021

Посетив Джума-мечеть, туристка сравнила ее красоту с мечетью в Стамбуле, Турция. Также путешественницу впечатлили новые жилые здания, строящиеся в Грозном. «Это не обычные "коробки", которые сейчас строят во многих городах. Архитектура, действительно, красивая», — добавила блогерша.

Ранее жительница России описала Республику Дагестан словами «разрыв шаблонов». Во время поездки в Махачкалу туристка узнала, что местные жители утверждают, будто ходить по улицам «совершенно безопасно» даже ночью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с премьер-министром Армении в Кремле. Пашинян ждал переговоров до ночи

    Возврат купленных на маркетплейсах товаров предложили запретить

    В России захотели штрафовать за неготовность к зиме

    На Украине задались вопросами после слов Трампа о возвращении территорий

    Мошенник обманул десятки россиян и заработал миллионы на афере с запчастями для иномарок

    Трамп подписал указ о разрешении смертной казни в Вашингтоне

    Российская тревел-блогерша описала Грозный словами «другая вселенная»

    Малышеву напугало поведение беременной гостьи в студии программы

    Способ защиты аккумулятора iPhone оказался бесполезным

    Алкогольный подарок довел российскую чиновницу до уголовного дела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости