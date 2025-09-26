Российских школьников захотели обеспечить бесплатным питанием

В ГД внесут законопроект об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием

Депутаты Госдумы внесут в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагает обеспечить всех школьников бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием. Об этом сообщает РИА Новости.

С инициативой выступили председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»). По мнению авторов, проект позволит снизить риск развития у российских школьников заболеваний. Кроме того, закон поможет сформировать у детей привычки здорового питания и повысить их работоспособность.

«Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит — в будущее страны», — подчеркнул Гусев.

Ранее в Госдуме призвали одинаково кормить депутатов и школьников. С такой инициативой выступила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, она направила документ вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.