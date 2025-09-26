Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:28, 26 сентября 2025Россия

Российских школьников захотели обеспечить бесплатным питанием

В ГД внесут законопроект об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутаты Госдумы внесут в нижнюю палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагает обеспечить всех школьников бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием. Об этом сообщает РИА Новости.

С инициативой выступили председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий ГусевСправедливая Россия — За правду»). По мнению авторов, проект позволит снизить риск развития у российских школьников заболеваний. Кроме того, закон поможет сформировать у детей привычки здорового питания и повысить их работоспособность.

«Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит — в будущее страны», — подчеркнул Гусев.

Ранее в Госдуме призвали одинаково кормить депутатов и школьников. С такой инициативой выступила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, она направила документ вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашиняну пришлось почти до часу ночи ждать встречи с Путиным

    Командование ВСУ запретило новобранцам отступать

    Молодой человек решил доказать свою любовь новой девушке и выстрелил в ногу бывшей

    Экс-военный ВСУ рассказал о массовом бегстве солдат

    Генсек НАТО рассказал о реакции на «вторжения» российских самолетов

    Появление дронов в небе Дании связали с российским военным кораблем

    Мужчина не выдержал соседства с сыном-подростком и отправил его жить рядом со свалкой

    Российских школьников захотели обеспечить бесплатным питанием

    Зеленского предупредили о последствиях за угрозы в сторону России

    В Британии назвали возможных заказчиков теракта на «Северных потоках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости