09:30, 26 сентября 2025Россия

Российских водителей захотели наказывать арестом за нарушение с популярных в сети видео

Mash: Езду по трамвайным путям предложили приравнять к мелкому хулиганству
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России езду по трамвайным путям захотели приравнять к мелкому хулиганству. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, с предложением о наказании выступил Национальный автомобильный союз. Внимание организации привлекли распространившиеся по сети и набирающие популярность видео с автомобилистами, которые объезжают пробки по трамвайным рельсам в местах, где это запрещено.

Объединение увидело в роликах пропаганду безнаказанного нарушения правил дорожного движения и обратилось в МВД с инициативой оперативно принять меры. В случае согласия ведомства, нарушителей смогут наказывать не только штрафом и лишением прав, но и арестом до 15 суток.

Ранее в России ужесточили ряд штрафов для автомобилистов. Так, водителям придется заплатить от трех тысяч до пяти тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Кроме того, езда с непристегнутым ремнем безопасности теперь наказывается взысканием 1,5 тысячи рублей, а в состоянии алкогольного опьянения — 45 тысяч рублей.

