Генерал Соболев: Возможное наступление ВСУ приведет к жесткому ответу России

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, призвал российскую армию продолжать наступление и использовать тяжелое вооружение, чтобы предотвратить любые мысли противника о новой атаке. Это заявление он сделал в комментарии для «Аргументов и Фактов», комментируя сообщения о планах ВСУ.

Реакция генерала последовала на статью The Wall Street Journal, где со ссылкой на источники утверждалось, что президента США Дональда Трампа уже проинформировали о планах нового украинского наступления, требующего разведывательной помощи от Вашингтона.

«Слова Трампа о возможности Украины вернуть земли, с одной стороны, это дипломатический ход, с другой — нам нужно серьезно к этому относиться», — заявил Соболев.

Генерал также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут столкнуться с коллапсом перемещения войск и вооружения из-за российских ударов по логистике. Он добавил, что при этом украинское командование не может ввести накопленные резервы из-за отсутствия укреплений на фоне постоянного отступления украинских войск.