Россия
18:32, 26 сентября 2025Россия

Российский врач за одну поездку на СВО прооперировал 101 раненого

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Врач из Тверской области — декан лечебного факультета Тверского медуниверситета, доцент кафедры травматологии и ортопедии Александр Шаров — за одну поездку в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине прооперировал 101 раненого. Об этом медик рассказал на встрече со студентами вуза, пишет Tverigrad.ru.

По данным издания, Шаров совершил семь командировок в зону СВО. В частности, он работал в военных госпиталях в Мариуполе, Луганске и Курске. Во время последней поездки доктору Шаров прооперировал 101 раненого бойца.

«Он также продолжил работу по хирургии кисти, а именно по разработке системы стабилизации при ее массивных разрушениях. В последней командировке он успешно прооперировал 21 кисть», — рассказали в вузе.

Ранее фельдшер-самоучка рассказал подробности о службе на СВО. По его словам, специального медицинского образования у него нет, а все знания в этой области он получил непосредственно на фронте.

