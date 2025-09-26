Спорт
20:49, 26 сентября 2025Спорт

Российскому борцу запретили менять спортивное гражданство

CAS отклонил апелляцию борца Хадарцева о смене спортивного гражданства
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: CATCH Wrestling League / YouTube 

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского вольника Алика Хадарцева о смене спортивного гражданства на узбекское. Об этом сообщается на сайте организации.

Хадарцев настаивал, что не выступал за сборную России свыше трех лет и может сменить спортивное гражданство без согласия Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Тем не менее CAS оставил в силе решение Объединенного мира борьбы (UWW) и признал позицию UWW обоснованной: норма о трехлетнем перерыве не отменяет ограничения по квотам.

Хадарцев получил паспорт Узбекистана 18 января 2025 года, и в тот же день Ассоциация борьбы Узбекистана направила запрос в UWW. Однако заявка была отклонена из-за того, что ФСБР уже исчерпала установленную квоту на подобные переходы — не более трех в год, включая все стили и возрастные группы.

Хадарцев — борец вольного стиля, неоднократный призер чемпионатов России, победитель и финалист крупнейших международных турниров серии Гран-при и рейтинговых состязаний UWW. Он выступал за сборную России на юниорском уровне, где становился чемпионом Европы и мира.

