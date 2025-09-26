Россия
22:55, 25 сентября 2025Россия

Самолет НАТО заметили у границы с Россией

Военкор Котенок: Самолет НАТО подлетел вплотную к границе с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Самолет-разведчик НАТО на очень близкое расстояние подлетел к российской границе. Об этом со ссылкой на данные мониторинга сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Натовский Saab 340B ISR, выполняющий роль самолета БПА/РЭР, в эти минуты работы [находится] почти вплотную к российской границе на северо-западе страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что зона мониторинга, где было замечено воздушное судно, распространяется на приграничные территории России возле Санкт-Петербурга и Пскова.

Ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на то, что российские истребители могут уничтожаться силами НАТО.

