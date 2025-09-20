Мир
13:20, 20 сентября 2025Мир

Министр обороны Литвы намекнула на удар по российскому самолету

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на то, что российские истребители могут уничтожаться силами НАТО. Так в своей соцсети X она прокомментировала якобы проникновение самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) в воздушное пространство Эстонии.

«Три российских истребителя над Таллином — еще одно твердое доказательство того, что инициатива "Восточный страж" давно назрела. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так», — написала она.

По ее словам, альянс должен действовать всерьез. Ему, по ее словам, есть над чем задуматься.

Ранее сообщалось, что три МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии и пролетели там восемь километров. Как пишет издание Politico, спустя 12 минут после этого в небо поднялись итальянские истребители F-35. Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Арт впоследствии обвинила Москву в том, что российские самолеты якобы вторглись в небо над Эстонией. Она добавила, что НАТО немедленно отреагировало на инцидент, однако не уточнила, как именно.

Минобороны России опровергло сообщения о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии истребителями. В ведомстве пояснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали, что подтверждено средствами объективного контроля.

