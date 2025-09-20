Министр обороны Литвы намекнула на удар по российскому самолету

Министр обороны Литвы Шакалене намекнула на удар по российскому самолету

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на то, что российские истребители могут уничтожаться силами НАТО. Так в своей соцсети X она прокомментировала якобы проникновение самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) в воздушное пространство Эстонии.

«Три российских истребителя над Таллином — еще одно твердое доказательство того, что инициатива "Восточный страж" давно назрела. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так», — написала она.

По ее словам, альянс должен действовать всерьез. Ему, по ее словам, есть над чем задуматься.

Ранее сообщалось, что три МиГ-31 проникли в воздушное пространство Эстонии и пролетели там восемь километров. Как пишет издание Politico, спустя 12 минут после этого в небо поднялись итальянские истребители F-35. Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Арт впоследствии обвинила Москву в том, что российские самолеты якобы вторглись в небо над Эстонией. Она добавила, что НАТО немедленно отреагировало на инцидент, однако не уточнила, как именно.

Минобороны России опровергло сообщения о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии истребителями. В ведомстве пояснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали, что подтверждено средствами объективного контроля.