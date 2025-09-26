Экономика
17:05, 26 сентября 2025

Семьям с детьми захотели упростить покупку жилья

В России могут избавить покупателей жилья с маткапиталом от платной экспертизы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Госдуме предложили избавить покупателей недвижимости, использующих материнский капитал, от платной экспертизы жилья, если оно построено менее пяти лет назад. Об этом пишут «Известия».

Законопроект подготовили депутаты фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая. Мера призвана смягчить закон, согласно которому покупатели обязаны провести экспертизу для подтверждения пригодности жилья. Авторы проекта отметили, что правила были введены для защиты прав детей на жилье, однако зачастую оплачивать проверку приходится самим семьям, а услуги экспертов могут стоить до 40 тысяч рублей.

Помимо этого, нередко к покупателям предъявляют дополнительные требования: предоставить заключение органов санэпидемнадзора, разрешение на строительство уже построенного дома, необходимость завершить отделочные работы и другое. По словам депутатов, такие правила сильно усложняют жизнь семей. «Поэтому мы хотим поправить эту ситуацию и совместно с Минстроем и Минтрудом принять ряд мер», — заявила Разворотнева.

Ранее сообщалось, что условия семейной ипотеки в России захотели ужесточить. Минфин рассматривает возможность привязать процентную ставку по программе к количеству детей.

