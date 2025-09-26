Наука и техника
В Сербии модернизировали советские танки

В Сербии показали М-84АС3 — глубокую модернизацию советского танка Т-72
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сербия показала танк М-84АС3, который считается глубокой модернизацией советского Т-72. Об этом сообщает сербское издание Tango Six.

Основной боевой танк (ОБТ) представили в рамках военного парада «Сила единства». Машину построили на платформе M-84, которая, в свою очередь, является вариантом советского Т-72. Танк получил модернизированный прибор наводчика, доработанную систему управления огнем, цифровой двухкоординатный метеодатчик.

Также новая М-84АС3 имеет телекоммуникационную и командно-информационную систему, систему видеонаблюдения командира с обзором 360 градусов, глобальную спутниковую навигационную систему и средства борьбы с беспилотниками. Танк работает с боеприпасами для 125-миллиметровой пушки — бронебойными и осколочно-фугасными. Он отличается наличием дистанционно управляемой установки с 12,7-миллиметровым пулеметом, комплекса активной защиты класса Hard Kill и динамической защиты нового поколения модульного типа.

М-84АС3 получил боевую массу 48,5 тонны, максимальную мощность двигателя до 1000 лошадиных сил и скорость до 60 километров в час. У машины кованые двухосные гусеницы с ресурсом до 4000 километров и силовая установка мощностью 7,5 киловатта.

В конце сентября российские СМИ рассказали, что Сербия показала модификацию БТР-80А с дополнительной защитой. Пушку модернизированного бронетранспортера оснастили двухплоскостной стабилизацией, которая повышает точность стрельбы в движении.

