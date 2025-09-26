Синоптик озвучил время появления снега в Москве

Синоптик Тишковец: Снег в столице выпадет во второй половине октября

Снег в столичном регионе ориентировочно выпадет не раньше середины октября. Таким прогнозом с 360.ru поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Погода за минувшие несколько дней продемонстрировала сильный контраст — разница в температуре между сутками составила 12 градусов. «За 48 часов июль превратился в октябрь», — прокомментировал специалист. Дальше погода утвердится примерно на этом уровне. По области ночью местами ожидаются заморозки. Дневная температура составит около плюс 10 градусов. Осадки будут незначительными.

Однако есть вероятность, что столичный регион вскоре ждет всплеск тепла — 5-6 октября температура поднимется до плюс 15 градусов.

В пятницу, 26 сентября, а столичном регионе ударили первые заморозки. По словам главного специалиста информагентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в ранние утренние часы температура воздуха в Клину и Волоколамске понизилась до минус 0,2 градуса, в Новом Иерусалиме было минус 0,1 градуса.