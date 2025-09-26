Следствие возбудило дело из-за сломавшего в российском городе шею гимнаста

В Пензе после гибели иностранного гимнаста возбудили уголовное дело

В Пензенской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 сентября 19-летний иностранный спортсмен-гимнаст в сопровождении тренера находился на сборах в городе Пензе. Выполняя упражнения на перекладине, при приземлении в яму с поролоновым наполнителем спортсмен сломал шею. Он был немедленно госпитализирован, но через несколько дней ушел из жизни.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что получивший травму спортсмен был гражданином Индонезии. Вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов рассказал, что организация провела расследование обстоятельств случившегося. «К сожалению, спортсмен был не готов к выполнению такого сложного элемента», — заявил он.