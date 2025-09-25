Спорт
22:21, 25 сентября 2025Спорт

Индонезийский гимнаст умер после полученной в Пензе травмы

Индонезийский гимнаст умер после полученной на сборах в Пензе травмы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Индонезийский гимнаст, имя которого не называется, умер в больнице после травмы, полученной на сборах в Пензе. Об этом ТАСС сообщил директор пензенского дворца спорта «Буртасы» Олег Минкарский.

«Несколько дней назад он получил тяжелую травму шеи во время упражнения на перекладине. Он неудачно упал в яму с поролоновым наполнением», — завил Минкарский.

Вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов рассказал о том, что организация провела расследование обстоятельств случившегося. «К сожалению, спортсмен был не готов к выполнению такого сложного элемента», — заявил он.

Титов добавил, что ФГР направила соболезнования в Федерацию гимнастики Индонезии. Он также пообещал оказать необходимую помощь.

