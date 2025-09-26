Соседи Пугачевой заявили о визитах Орбакайте в ее замок в деревне Грязь

Соседи Аллы Пугачевой по деревне Грязь рассказали, что ее легендарный замок сейчас сдается в аренду. Об этом сообщает aif.ru.

По словам жителя деревни Игоря, иногда в Грязь наведывается дочь уехавшей из России на фоне специальной военной операции Пугачевой, Кристина Орбакайте. Сообщается, что она живет в доме на период выступлений на праздниках и корпоративах. «Соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда», — добавил Игорь.

Также сосед Примадонны сообщил, что местные жители устали от любопытных, которые приезжают даже с экскурсиями на автобусах. «Чуть ли не толпами приезжают каждый день», — сказал он.

Ранее стало известно, что шоумен Стас Барецкий, известный по выступлениям в составе группы «Ленинград», предложил сделать из замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь тюрьму для артистов-иноагентов.