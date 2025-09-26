Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:59, 26 сентября 2025МирЭксклюзив

Способность Европы отказаться от поддержки Украины без США оценили

Политолог Асафов: Европа не сможет отказаться от поддержки Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПошлины США

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа не сможет отказаться от поддержки Украины без США, поскольку не обладает достаточной субъектностью, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Вопрос о том, продолжать ли поддержку Украины самостоятельно, не является компетенцией Европы. Если будет принято консенсусное решение о продолжении помощи, эта помощь продолжится, несмотря ни на какие болезненные последствия для Европы, — сказал Асафов. — Конечно, страны могут высказывать свою позицию, но вряд это повлияет на реальное положение дел».

Политолог уверен, что, не обладая достаточность субъектностью, Европейский союз (ЕС) вынужден принимать позицию США по любым вопросам, будь то экономика, пошлины или помощь Украине. Тем не менее, он не исключил попыток глубже втянуть Вашингтон в конфликт.

«Ограничение, сокращение поддержки возможно, но только в случае принятия соответствующего общего решения. Пока этого нет. И подготовка к вероятному конфликту с Россией тоже остается на повестке», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении конфликта с Россией. Каллас подчеркнула, что «американская сторона должна быть солидарна с Североатлантическим альянсом», поскольку Вашингтон — самый большой союзник в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Бывший замглавы администрации российского города оказался в руках правоохранителей

    Российская певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

    Названы цели массированного и групповых ударов ВС России в зоне СВО

    Мужчине пересадят сразу пять органов от одного донора

    «Русская община» отреагировала на переименование казачьей станицы в Чечне

    Эрдоган высказался об Украине после переговоров с Трампом

    Найден способ повернуть вспять возрастное ухудшение зрения

    Российская супермодель в бюстгальтере продефилировала на Неделе моды

    Москва станет тропиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости