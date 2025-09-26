Политолог Асафов: Европа не сможет отказаться от поддержки Украины

Европа не сможет отказаться от поддержки Украины без США, поскольку не обладает достаточной субъектностью, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Вопрос о том, продолжать ли поддержку Украины самостоятельно, не является компетенцией Европы. Если будет принято консенсусное решение о продолжении помощи, эта помощь продолжится, несмотря ни на какие болезненные последствия для Европы, — сказал Асафов. — Конечно, страны могут высказывать свою позицию, но вряд это повлияет на реальное положение дел».

Политолог уверен, что, не обладая достаточность субъектностью, Европейский союз (ЕС) вынужден принимать позицию США по любым вопросам, будь то экономика, пошлины или помощь Украине. Тем не менее, он не исключил попыток глубже втянуть Вашингтон в конфликт.

«Ограничение, сокращение поддержки возможно, но только в случае принятия соответствующего общего решения. Пока этого нет. И подготовка к вероятному конфликту с Россией тоже остается на повестке», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине в прекращении конфликта с Россией. Каллас подчеркнула, что «американская сторона должна быть солидарна с Североатлантическим альянсом», поскольку Вашингтон — самый большой союзник в НАТО.