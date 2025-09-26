Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:20, 26 сентября 2025Россия

Стало известно о сотнях проигравших выборы участниках СВО

Глава ЦИК Памфилова сообщила, что 628 участников СВО проиграли выборы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrew Lubimov / Globallookpress.com

Сотни участников специальной военной операции (СВО) проиграли выборы разного уровня, состоявшиеся в единый день голосования в России. Это стало известно из заявления главы ЦИК Эллы Памфиловой во время доклада президенту Владимиру Путину, ее слова приводит ТАСС.

Как сообщила Памфилова, всего на выборах выдвигались 1663 участника СВО, из которых были избраны 1035. Из ее доклада следует, что выборы проиграли 628 военнослужащих, то есть почти 40 процентов от числа баллотировавшихся.

Глава ЦИК отметила, что явка на выборах была довольно высокой — показатели 2025 года превысили явку 2022 года на пять процентов.

Ранее сообщалось, что жители Воронежской области невольно привели к власти внука экс-губернатора региона вместо бойца СВО Владимира Евсюкова. Евсюков победил на выборах на своем участке, однако отказался от мандата, и депутатом вместо избранного военного станет Владислав Новомлинский, чей дед, Иван Шабанов, был главой региона с 1996 по 2000 годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас отвергла заявления Трампа по Украине

    Названа причина массового смертельного отравления алкоголем в российском городе

    В ВСУ призвали «фильтровать» слова Трампа

    Разбегающаяся от выстрела ракетницы толпа в российском городе попала на видео

    Вышедшую замуж за ушедшего на СВО россиянина многодетную мать лишили выплат

    Венгрия объявила «Антифа» террористической организацией

    Сыгравшую Машу Васнецову в «Папиных дочках» актрису заподозрили в помолвке

    Антиндроновый «Серп» представят в Белоруссии

    Жена Овечкина сфотографировалась с российским флагом в Вашингтоне

    Пассажиры захотели линчевать сотрудника авиакомпании в аэропорту России и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости