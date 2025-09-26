Ценности
Стоматолог назвал перебором белизну зубов Николая Баскова

Стоматолог Максим Лабухин назвал перебором белизну зубов певца Николая Баскова
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Стоматолог Максим Лабухин высказался о белизне зубов российского певца Николая Баскова. Его комментарий приводит портал «Страсти».

Врач оценил улыбку 48-летнего исполнителя с точки зрения современных стандартов и назвал ее особенности устаревшими. Он отметил, что, вероятнее всего, артист использовал виниры или коронки цвета Bleach 1, которые являются самыми светлыми. Кроме того, у них отсутствует прозрачность на режущем крае зубов, указал эксперт.

«(...) Мы наблюдаем явный перебор с белизной. Зубы выглядят просто белыми, как фарфоровые, что лишает улыбку естественности и натуральности. Такая радикальная белизна была трендом лет 10 назад», — пояснил медик, призвав пациентов обратить внимание на более естественные тона.

В августе Николай Басков опубликовал фото из путешествия по Шанхаю и вызвал споры в сети.

