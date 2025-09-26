Стубб заподозрил Трампа в выводе войск из Европы

Стубб: США могут вывести часть войск из Европы в Индо-Тихоокеанский регион

США могут вывести часть войск из Европы в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы направить их на сдерживание Китая. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает журнал Politico.

«Думаю, акцент немного сместится на Индо-Тихоокеанский регион, и это можно понять (...) Наверное, число [военных США в Европе] сократится, но мы не знаем, на сколько», — указал глава государства.

При этом Стубб подчеркнул, что не переживает по поводу этих мер. Он выразил надежду на то, что хозяин Белого дома оставит в Европе основное военное оборудование. По данным журнала, сейчас на континенте может находиться от 70 до 80 тысяч войск.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио попросил Европейский союз (ЕС) «положительно» относиться к словам Трампа по Украине. В частности, глава ведомства заявил о якобы «злости» Трампа на Россию из-за украинского кризиса.