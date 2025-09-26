Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:37, 26 сентября 2025Мир

Стубб заподозрил Трампа в выводе войск из Европы

Стубб: США могут вывести часть войск из Европы в Индо-Тихоокеанский регион
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

США могут вывести часть войск из Европы в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы направить их на сдерживание Китая. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает журнал Politico.

«Думаю, акцент немного сместится на Индо-Тихоокеанский регион, и это можно понять (...) Наверное, число [военных США в Европе] сократится, но мы не знаем, на сколько», — указал глава государства.

При этом Стубб подчеркнул, что не переживает по поводу этих мер. Он выразил надежду на то, что хозяин Белого дома оставит в Европе основное военное оборудование. По данным журнала, сейчас на континенте может находиться от 70 до 80 тысяч войск.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио попросил Европейский союз (ЕС) «положительно» относиться к словам Трампа по Украине. В частности, глава ведомства заявил о якобы «злости» Трампа на Россию из-за украинского кризиса.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Родители задавили младенца во время сна на отдыхе на популярном острове Европы

    Потерявший на СВО ногу боец из Узбекистана получил российский паспорт после года отказов

    ЦБ продлил ограничение на перевод средств за рубеж

    Верке Сердючке предрекли проблемы с концертами в Европе

    В Банке России рассказали о скором запуске спецкнопки для борьбы с мошенниками

    Российского чиновника поймали с поличным при получении денег

    Журналистку Зинаиду Пронченко признали иноагентом

    Россиян предупредили об опасных последствиях проверки некачественного алкоголя

    Глава МИД Венгрии раскритиковал Украину за антивенгерскую политику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости